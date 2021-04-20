Son dakika haberleri: Afgan halkı, ABD'nin asker çekme kararıyla barışın ve istikrarın geleceğini umuyor

Son dakika haber... Afgan halkı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylüle kadar Afganistan'daki askeri varlığını çekme kararının ülkelerini barışa ve istikrara kavuşturacağına inanıyor.

Afgan halkı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylüle kadar Afganistan'daki askeri varlığını çekme kararının ülkelerini barışa ve istikrara kavuşturacağına inanıyor.

AA muhabiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Afgan vatandaşlarına ABD yönetiminin Taliban'la yaptığı anlaşma çerçevesinde asker çekme kararı hakkında ne düşündüklerini sordu.

Başkent Kabil'de mağaza sahibi Muhammed Şakir Muhammedi, ABD'nin Afganistan'a Taliban için girdiğini, Afganların kendi aralarında anlaşıp barış olacaksa yabancıların ülkede kalmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Afganistan'da hükümet ve güvenlik güçlerinin bulunduğunu belirten Şakir, Taliban'ın barış yapması halinde ABD'nin burada bulunup bulunmamasının bir önemi olmayacağını ifade etti.

Kabil Üniversitesi öğrencisi Siracul Hak, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin iyi olacağını ve en kısa zamanda barışın geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Kabil sakini İsmail Sur, "Yabancı güçlerin Afganistan'dan çıkması ülkeye barışı getirecek, bundan dolayı yabancıların Afganistan'ı terk etmesinden memnun olacağız." dedi.

Resmi bir kurumda çalışan Ahm Cihan Selim Rahimi, "Yabancı güçlerin Afganistan'dan çıkması ülkenin yararına olacak." dedi. Afganistan'a barışın geleceğini umduklarını ifade eden Rahimi, Taliban'ın da barış için yabancıların ülkeden çekilmesini istediğini kaydetti.

Halk, sorunların kendi aralarında çözülmesini istiyor

Kabil şehrinde terzilik yapan Şefiullah Han, "Yabancı birliklerin ülkeden ayrılmasıyla barışın geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Kabil sakinlerinden bir diğeri Muhammed Vahidullah, Taliban'ın da barış için bir şartının yabancıların çıkması olduğuna işaret ederek bu nedenle ABD'nin ülkeyi terk etmesinin çok iyi olacağını ifade etti.

Kabil'de yaşayan Ahmad Fehim, "Taliban'ın da istediği gibi barış gelecekse yabancı güçlerin ülkemizden çıkması çok iyi olacak." dedi.

Lagman vilayeti sakini Muhammed Nazir, yabancı güçlerin çekilmesini istediklerini, Afganların kendi aralarında sorunları çözebileceğini belirtti.

Muhammed Vahid Kakar, Taliban'ın yabancılarla savaştığını söylediğini, dolayısıyla yabancı güçlerin çekilmesiyle savaşmak için onların da bahanesinin kalmayacağını kaydetti.

Aziz Karvan ise yabancı birliklerin Afganistan'ın yararına çalışmadığını ve kendilerini ülkelerinde esir gibi hissettiklerini ifade etti.

Ülkenin durumunun kötü olacağını düşünenler de var

Muhammeddin Han, "Yabancı güçlerin çekilmesiyle ülkenin durumu kötü olabilir çünkü Taliban, yabancı güçlerin çekilmesini bahane ederek tekrar ülkede kabus ortamı yaratmak istiyor. Yabancıların çıkmasıyla barışın geleceğine inanmıyorum." diye konuştu.

Baglan vilayeti sakini Kari Nakibullah da yabancıların çıkıp çıkmamasının Afganistan'a bir yararının olmadığını, yabancı askerlerin kalması veya çıkması halinde de bu karışıklıkların devam edeceğini belirtti.

Nakibullah, Afganistan'ı bu hale getirenlerin yabancı güçler olduğunu öne sürdü.

Muhammed Firdevs ise yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle tekrar iç savaşın çıkabileceğini ve bu nedenle yabancıların çıkmasını istemediklerini kaydetti.

ABD'nin ülkeden çekilmesi

ABD, Afganistan'daki 20 yıllık savaşını sonlandırarak bu ülkeyi tamamen terk etmek istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu.

Taliban ise ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini açıklamıştı.

Şubat 2020'de ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması, Taliban'ın sözlerini tutması halinde tüm askerlerin 14 ay içinde çekilmesini öngörüyordu. Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

Taliban, Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamak için esir takası yapılmasını ve binlerce mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde, henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Taliban, anlaşma uyarınca uluslararası güçlere saldırılarını durdursa da Afgan hükümetiyle savaşmaya devam etti.

Taliban mart ayında "1 Mayıs'a dek çekilme yaşanmazsa yeniden yabancı güçlere saldıracağı" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat