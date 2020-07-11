Son dakika haberleri | Afetlerde beslenme için daha profesyonel çözümler üretilecek
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Son dakika haberleri | Afetlerde beslenme için daha profesyonel çözümler üretilecek

Gelen son dakika haberine göre Afetlerde beslenme için daha profesyonel çözümler üretilecek Kızılay İçecek yeni Ar-Ge Merkezini hizmete açtı Gelirinin tamamını 'iyilik' için kullanan Kızılay İçecek, olası bir afet halinde ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve bunların üretilmesi için gereken ekipmanlar geliştireceği yeni...

11.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:16

Afetlerde beslenme için daha profesyonel çözümler üretilecek

Kızılay İçecek yeni Ar-Ge Merkezini hizmete açtı

İSTANBUL - Gelirinin tamamını 'iyilik' için kullanan Kızılay İçecek, olası bir afet halinde ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve bunların üretilmesi için gereken ekipmanlar geliştireceği yeni Ar-Ge merkezini hizmete açtı. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı onaylı 'Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'; Türkiye'nin ilk insanı yardım Ar-Ge merkezi olurken, Afyonkarahisar'ın ilk Ar-Ge merkezi olma özelliği taşıyor.

Afet ve acil durumlarda beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet standartlarını sürekli geliştiren Türk Kızılay, bu görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla 'Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'ni Afyonkarahisar'da hizmete açtı. Yeni Ar-Ge merkezi aynı zamanda Kızılay İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihracatında Kızılay'ı çok daha iddialı bir konuma da taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla Afyonkarahisar'da Kızılay İçecek bünyesinde kurulan merkez, afet sonrası kullanılacak içecek ve yiyeceklere ilişkin bilimsel çalışmalar yürütecek. Merkezde ayrıca bu içecek ve yiyeceklerin üretilmesi için gereken ekipmanlar üzerine de çalışmalar yürütülecek. 600 metrekare alan içerisinde kurulan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'nde 20 uzman çalışıyor. Burada hayata geçirilecek ulusal ve uluslararası birçok proje ile insani yardım alanında inovatif çözümler üretilecek.

Türkiye'nin en zengin mineralli ve en zengin magnezyumlu maden suları

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, "Kızılay Maden Suları iki farklı kaynağa sahip olan tek marka. Her iki kaynağımız da birbirinden değerli Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Türkiye'nin en yüksek toplam mineral değerine sahipken, Kızılay Erzincan Maden Suyu da dünyanın en yüksek magnezyum içeriğine sahip. Üstelik fabrikalarımızda üretilen 30 farklı ürünün satışından elde ettiğimiz gelirin tamamını Türk Kızılay Derneği eliyle insani yardım için kullanıyoruz. Yani maden sularımız hem iyilik, hem de sağlık kaynağı.. Fabrikalarımız, yıl sonu itibarıyla sahip olacakları yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitesi ile dünyanın sayılı üretim sahaları arasında yer almakta. Yatırımlarını ve dağıtım ağını her geçen gün büyüten Kızılay İçecek, ihracat ağını da aynı oranda her geçen gün genişletiyor" dedi.

Afetlerde daha profesyonel çözümler üretebilecek

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni Ar-Ge merkezinin Kızılay'ın hizmet standartlarını sürekli geliştirecek bir faaliyet alanı olarak hayata geçirildiğini söyleyerek, "Ülkemizde bulunan tüm doğal zenginlikler içerisinde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olan şifalı su kaynaklarımız, tarih boyunca bu toprakların farklı medeniyetlerine hayat verdiler. M.Ö. 700 ve 1200'lü yıllar arasında Eskişehir-Afyon-Kütahya il sınırları içinde yaşayan Frigler'den başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorlukları döneminde şifa kaynağı olarak kullanılmış olan mineralli sular, 1926 yılından beri Kızılay tarafından şişelenerek satışa sunuluyor. Afyonkarahisar Maden suyu sahamızdan elde edilen gelir, iyilik ve hayır işlerinde kullanılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında bizlere emanet ettiği bu büyük hazineden elde edilen gelirin tamamı, insani yardım amacıyla ve Kızılay Maden Suları aracılığıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bağışlanıyor. Bizler de bu emanete sahip çıkmak ve geleceğe taşımak amacıyla bugün burada Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Ar-Ge Merkezimiz sayesinde afetlerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Burada ortaya çıkarılan ürünler afetlerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecekler ve bunların üretilmesinde rol oynayacak ekipmanlardan oluşacak. Böylece insani yardım faaliyetlerinde ve afetlerde çok daha profesyonel ürün ve gıdalarla insanlara ulaşarak beslenme konusunda daha profesyonel çözümler üretebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Afyonkarahisar'ın değerli tesisi"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek açılış konuşmasında Kızılay Maden Suyu'nun Türkiye'nin ve kentin önemli bir değeri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Binlerce yıllık tarihimizde oluşturduğumuz, birlik ve beraberliğimizle büyüttüğümüz, medeniyetimizden gelen değerlerle oluşturduğumuz, bugün dünyada nerede bir mazlum varsa onun yanında olan Kızılayımıza teşekkür ediyorum. Kızılay bizim dünyadaki gururumuz ve onurumuz. Kızılay İçecek fabrikasında böyle bir Ar-Ge merkezinin açılmış olmasından çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası Afyonkarahisar için çok önemli. Afyonkarahisar kimliği ve medeniyet birikimi olan bir şehir. Bu şehir UNESCO tarafından dünyada gastronomi alanında ilk 36 şehir arasında gösterildi. Biz bu UNESCO listesine girerken Kızılay Maden Suyu'nun burada olmasının çok büyük faydasını gördük. Kızılay Maden Suyu fabrikası Afyonkarahisar'a, Afyonkarahisar da Kızılay Maden Suyu fabrikasına çok yakışıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Afetlerde beslenme için daha profesyonel çözümler üretilecek

Kaynak: İHA

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