Son dakika haberleri | AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
31.10.2020 01:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:48
Gelen son dakika haberine göre AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç