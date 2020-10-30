Son dakika haberleri: AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."
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Son dakika haberleri: AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."

30.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:27
Son dakika haberleri: AFAD:

Bir son dakika haberine göre AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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