Son dakika haberleri: AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."

Bir son dakika haberine göre AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.