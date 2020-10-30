Son dakika haberleri: AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."
30.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:27
Bir son dakika haberine göre AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.
AFAD: "(İzmir'deki deprem) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç