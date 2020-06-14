Son dakika haberleri: AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (2)
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Son dakika haberleri: AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (2)

Son dakika güncel haberi... AFAD: 'YARALANAN 1 ÇOCUK, AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ' ?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Son dakika haberleri: AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (2)
14.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:03

AFAD: 'YARALANAN 1 ÇOCUK, AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ' 

?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨nde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 22 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1'i enkaz altındadır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5 vatandaşımız, Dinarbey köyünde 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar görmüştür. AFAD Bingöl İl Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nden 4 personel, UMKE'den 5 personel ve Karlıvoa İtfaiye, İlçe Jandarma bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel sevk edilmiştir." denildi. 

Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirilmiştir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır." AFAD: 1 ŞEHİT, 9 YARALIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yapılan açıklamada ise enkaz altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremde, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. İçişleri Bakanı Sayın Su¨leyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Gu¨llu¨oğlu ile birlikte bölgeye hareket etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir. Bir köyde ve bir mezrada 14 ev ve bir ahır hasar görmu¨ştu¨r. Bölgede mu¨dahale ve tarama faaliyetleri, 85'i AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 115 personel ve 28 araç ile sürdürülmektedir. Bingöl kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmeyen deprem sonrası ikisi 4,00 (Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 33 artçı yaşanmıştır. Bingöl Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2, Karlıova Kaynarpınar köyünde 1, olmak üzere toplam 8 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Toplam yaralı sayısı, 9'dur. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir." 'ENERJİ KESİNTİSİ OLMAMIŞTIR'Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 evin hasar gördüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bingöl'e 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca 20 adet 112 metrekare çadır Bingöl'e sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 metrekare çadır ve 100 adet battaniye sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından 1000 kişilik sıcak yemek, 153 çadır, 1500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı ile 19 personel ve 14 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulmuştur. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. Türk Kızılay'ı Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edilmiştir."

Haber: ANKARA, - 


Kaynak: DHA

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