Son dakika haberleri | AFAD'dan 'sel' açıklaması

Son dakika haberi... AFET ve Acil Durumu Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sele ilişkin, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

AFET ve Acil Durumu Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sele ilişkin, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği bildirildi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, "Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eş güdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIBartın'ın Akörensöküler köyünde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilerek, "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşeri, İl Özel İdaresi, İnsani Yardım Vakfı ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım personel ve araçları görev yapmaktadır" ifadesine yer verildi.TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBartın'ın Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kastamonu Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 450 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 87 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."KASTAMONU VE BARTIN'DA 4 KÖPRÜ YIKILDIBartın'da 4, Kastamonu'da 194 ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği belirtilerek, "Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu