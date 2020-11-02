AFAD: 73 vatandaşımız hayatını kaybetti, 961 vatandaşımız yaralandı (10)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD: 73 vatandaşımız hayatını kaybetti, 961 vatandaşımız yaralandı (10)

02.11.2020 00:46 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:55
AFAD: 73 vatandaşımız hayatını kaybetti, 961 vatandaşımız yaralandı (10)

İZMİR'DE CAN KAYBI 73'E ÇIKTIAFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandığını bildiridi.

İZMİR'DE CAN KAYBI 73'E ÇIKTI

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandığını bildiridi. Açıklamada, saat 00.01 itibariyle alınan son bilgiler şu şekilde paylaşıldı: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 73 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 961 vatandaşımızdan 743'ü  taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

AFAD: '73 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 961 vatandaşımız yaralanmıştır'
AFAD: "73 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 961 vatandaşımız yaralanmıştır"
AFAD: '24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 vatandaşımız yaralandı'
AFAD: "24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 804 vatandaşımız yaralandı"
AFAD: '39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır'
AFAD: "39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Türkan Şoray Eser Yenenler İkbal Gürpınar
Spor Babel Fatih Terim İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD: 73 vatandaşımız hayatını kaybetti, 961 vatandaşımız yaralandı (10) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 00:55:40. #1.15#
title