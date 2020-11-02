AFAD: 73 vatandaşımız hayatını kaybetti, 961 vatandaşımız yaralandı (10)

İZMİR'DE CAN KAYBI 73'E ÇIKTIAFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandığını bildiridi.

İZMİR'DE CAN KAYBI 73'E ÇIKTI

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandığını bildiridi. Açıklamada, saat 00.01 itibariyle alınan son bilgiler şu şekilde paylaşıldı: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 73 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 961 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı