Son dakika haberleri... Adrenalin tutkunlarının "maskeli" uçuş keyfi - MUĞLA
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Son dakika haberleri... Adrenalin tutkunlarının "maskeli" uçuş keyfi - MUĞLA

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeyle uçuş yapılıyor.

08.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:04

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeyle uçuş yapılıyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 metre rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatıyor, muhteşem manzarasıyla da görsel bir şölen sunuyor.

Babadağ'daki 4 pistten havalanan yamaç paraşütleri, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. Pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de yerden 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

Uçuşlarda, Kovid-19 tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Misafirler, kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.

Önlemler hep üst düzeyde

Babadağ'da 25 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Murat Tüzer, AA muhabirine, salgın sürecinde güvenlik önemlerini artırdıklarını söyledi.

Uçuş için Babadağ'a çıkılan minibüslerin dezenfekte edildiğini, el losyonlarının bulunduğunu vurgulayan Tüzer, "Misafirlerin ateşleri kontrol ediliyor, uçuş sırasında maske kullanılıyor. Uçuş malzemeleri, her uçuş öncesi dezenfekte ediliyor. Yerli ve yabancı birçok kişi Babadağ'dan uçuş yapıyor. Önlemlerin uygulanması bizim için de misafirler için de çok önemli." dedi.

Tüzer, yamaç paraşütünün Fethiye'deki en önemli aktivitelerin başında geldiğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle yamaç paraşütü uçuşlarında geçen yıllara göre düşüş olduğunu anlatan Tüzer, "Ağustos ayından sonra yerli ve yabancı birçok kişinin yine gelmesini bekliyoruz. Yamaç paraşütü, eski günlerine kavuşacak. Buradan ilk kez uçanlar, Ölüdeniz'in manzarasına inanamıyor. Yamaç paraşütü yapmayanlar, buranın güzelliğini fark edemiyor. Gökyüzünden Ölüdeniz'in manzarasını görenler tekrar uçmak istediğini söylüyor." diye konuştu.

Pilot Kartal Cenk Taş ise Kovid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu kaydetti.

"İçim rahat uçuş yaptım"

İzmir'den gelen ve yamaç paraşütü yapan Semra Aşık, pilotunun uçuş boyunca maskesini taktığını, kendisini de sürekli maske takması konusunda uyardığını söyledi.

Babadağ'dan ikinci kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığına değinen Aşık, "Dezenfekte işlemini biz de gördük. İçim rahat uçuş yaptım. Ölüdeniz'in muhteşem bir manzarası var. Uçmayanlara da tavsiye diyorum. Özellikle adrenalin tutkunlarının mutlaka yapması gereken bir aktivite." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'den gelen ve ilk kez yamaç paraşütü uçuşu yapan Begüm Bostancı da uçuş boyunca maske taktıklarını, uçuşunun güvenli ve rahat geçtiğini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Adrenalin tutkunlarının 'maskeli' uçuş keyfi - MUĞLA

Kaynak: AA

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