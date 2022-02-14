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Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da adliye çıkışı yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da adliye çıkışı yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan şahıs markete sığınınca kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan Samsun Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu davasından beraat eden E.T.'nin duruşma çıkışı adliye önünde bir kişi koluna girerek götürmeye çalıştı. Bu sırada karşı tarafından gelen bir başka kişinin silahını çektiğini gören E.T., kendini can havliyle yol kenarındaki markete attı. Silahlı saldırgan da markete kaçan E.T.'nin peşine giderek tabancayla ardı ardına ateş etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ambulansta görevli sağlık ekipleri market içindeki E.T.'yi saldırıda yaralanıp yaralanmadığını kontrol etti. E.T.'nin saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Polis olay yerinde dolu mermi de ele geçirirken, tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise dondurma dolabına isabet etti. Silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberleri! Adliye önünde silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Silahlı saldırı, Adliye Sarayı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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