Son dakika haberleri: Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga
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Son dakika haberleri: Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

Son dakika haberlerine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga
09.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:25

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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