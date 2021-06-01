Son dakika haberleri | Adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar ikinci defa gözaltına alındıklarında tutuklandı
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Son dakika haberleri | Adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar ikinci defa gözaltına alındıklarında tutuklandı

Son dakika haberleri | Adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar ikinci defa gözaltına alındıklarında tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçlaması yakalanan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 şahıs serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçlaması yakalanan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 2 şahıs serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha mahkemeye çıkarılan şahıslar bu defa tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Gökhan S. (39) ve Erkan U. (28) isimli şahıslar serbest bırakıldıktan hemen sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Ardından şahısların ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler

1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 15 adet mermi, 1 adet tabanca şarjörü, 2 gram esrar, 0.30 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca aramalar esnasında olay yerinde yakalanan Y.B. (34) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Aramaların ardından bir kez daha gözaltına alınan Gökhan S. ve Erkan U., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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