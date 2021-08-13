Son dakika haberleri... Adıyamanlı orman işçileri, yaralanmalarına ve zehirlenmelerine rağmen yangına müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adıyamanlı orman işçileri, yaralanmalarına ve zehirlenmelerine rağmen yangına müdahale etti

Son dakika haberleri... Adıyamanlı orman işçileri, yaralanmalarına ve zehirlenmelerine rağmen yangına müdahale etti
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçiler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yangının söndürülmesinin ardından görev yerlerine dönen orman işçilerinden bir kısmı, arazözleriyle Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünde mesailerine başladı.

İşçilerden Yaşar Aladağ, AA muhabirine, yangınlarla birlikte 2 araç 4 personelle bölgeye görevlendirildiklerini, ilk olarak Mersin'in Tarsus ilçesindeki daha sonra ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahalede bulunduklarını söyledi.

İbradi bölgesinde yaklaşık 10 gün görev aldıklarını belirten Aladağ, "Yangını ilk gördüğümüzde gözlerimize inanamadık ama orada dikkatimizi çeken Anadolu kadınlarının canla, başla mücadelesi bizleri daha çok güçlendirdi." dedi.

Zehirlenmesine rağmen yangınla mücadele etti

Yangın sırasında zaman zaman tehlike atlattığını aktaran Aladağ, "Yangına müdahale ettiğim esnada zehirlendim ve ambulans çağırdılar. Ben ambulansa gittiğimde sağlık ekipleri beni hastaneye götürmeleri gerektiğini söylediler ama ben de arkadaşlarımı bırakmadım ve tedavimi ambulansta oldum. Arkadaşlarımı yangında yalnız bırakamazdım çünkü mücadele etmem gerekiyordu." diye konuştu.

Defalarca yangının ortasında kaldıklarını anlatan Aladağ, bir an olsun yangını söndürmekten başka akıllarına bir şey gelmediğini anlattı.

"Bir elim yandı diğeriyle devam ettim"

İşçilerden Orhan Yavaş ise yangının çok büyük olduğunu, bölge halkının canla başla mücadelesinden güç aldıklarını belirtti.

Yangından çok etkilendiğini, defalarca kurtulamayacağını, öleceğini düşündüğünü dile getiren Yavaş, "Yangını söndürdüğüm esnada bir kaplumbağa fark ettim ve kaldırmaya çalışırken sol elim yandı. Bırakmadım, herhangi bir tedavi de almadım sağ elimde yangına müdahaleye devam ettim. Oradaki şefimiz bana bırakmamı söylediğinde 'Ben bırakmayacağım ve çalışmaya devam edeceğim.' dedim." diye konuştu.

Orman işçilerinden Fikret Maviş ise günde sadece 2 saat uyuyabildiklerini söyledi.

Yangına müdahale ederken düşerek yaralandığını belirten Maviş, "Tepeden düştüm ve beni sağlık ekipleri hastaneye götürdü, oradaki doktor bana, 'Sana rapor verelim, dinlen.' dedi. Ben de 'Hayır orada bir savaş var ve ben kanımın son damlasına kadar devam edeceğim.' dedim." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Adıyamanlı orman işçileri, yaralanmalarına ve zehirlenmelerine rağmen yangına müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.08.2021 11:20:22. #1.13#

title