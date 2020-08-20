Son dakika haberleri! ADIYAMAN Su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı Son dakika gündem haberine göre Su borusuna sıkışan kedi kurtarıldıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hasan Tütün Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye erleri, sesin geldiği yerde su borusuna sıkışan yavru kediyi fark etti. Ekipler tarafından su borusu kesilerek kedi çıkartıldı. Kurtarılan kedi itfaiye erleri tarafından su verildikten sonra doğal ortama bırakıldı.

Bina sakinleri kediyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA