Son dakika haberleri | ADIYAMAN Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı Son dakika haberleri: Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandıADIYAMAN'da, motosikletin çarpıp kaçtığı Muhammed El Nursani'ye (8) yaralandı.

Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da, motosikletin çarpıp kaçtığı Muhammed El Nursani'ye (8) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed El Nursani çarpıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Nursani'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza sonrası kaçan motorsiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA