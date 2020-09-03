Son dakika haberleri: ADIYAMAN Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu
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Son dakika haberleri: ADIYAMAN Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu

Son dakika gündem haberi: Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis bulduADIYAMAN'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, köpek kulübesi ve saman balyaları arasında saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ele geçirildi.

03.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:58

Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu

ADIYAMAN'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, köpek kulübesi ve saman balyaları arasında saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

'Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde M.C.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada saman balyalarının arasına ve köpek kulübesine saklanmış 6 kilo 874 gram esrar, 1 tabanca, 8 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, evdeki M.C., C.Ş. ve K.A.'yı gözaltına aldı.

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Son dakika haberleri: ADIYAMAN Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu

Kaynak: DHA

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