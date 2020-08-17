Son dakika haberleri | ADIYAMAN Havaya tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler aranıyor
Son dakika gündem haberi... Havaya tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler aranıyorADIYAMAN'da, havaya tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler polis tarafından aranıyor.
17.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:56
Havaya tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler aranıyor
ADIYAMAN'da, havaya tüfekle ateş edip kaçan şüpheliler polis tarafından aranıyor.
Alitaşı Mahallesi'nde sabaha karşı plakası öğrenilemeyen motosiklette bulunan 2 kişi havaya tüfekle ateş açarak kaçtı. Sesleri duyanların ihbarıyla gelen gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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Kaynak: DHA