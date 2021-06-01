Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adıyaman'da 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Adıyaman'da 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Siteler Mahallesi Yeni Otogar yakınlarında arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına, itfaiye, orman ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 300 dönüm tarım alanı hasar gördü.

Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kılınç, AA muhabirine, "Yangın nedeniyle tüm ekipler seferber edildi. Yangın şu anda kontrol altında, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür can kaybı yok." dedi.

Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fatma Şahin Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:58:50. #1.15#

title