Son dakika haber | Yangında 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü

Son dakika haberine göre Adıyaman'da 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Adıyaman'da 300 dönüm arpa ve buğday ekili tarla, çıkan yangın nedeniyle zarar gördü.

Siteler Mahallesi Yeni Otogar yakınlarında arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına, itfaiye, orman ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 300 dönüm tarım alanı hasar gördü.

Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kılınç, AA muhabirine, "Yangın nedeniyle tüm ekipler seferber edildi. Yangın şu anda kontrol altında, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür can kaybı yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül