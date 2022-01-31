Son dakika haberleri! Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bahattin Yanık idaresindeki 02 FK 888 plakalı hafif ticari araç Kahta- Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında Mahmut Bilgin idaresindeki 63 YL 393 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Güncel