ADIYAMAN (İHA) - İkamet yangınında can pazarı: Yangında mahsur kalan 15 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında mahsur kalan 15 kişiden 5'i dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 935 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 4.katında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlerle beraber yükselen dumanlarda binada bulunan vatandaşların etkilenmesine neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise balkonlarda mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye merdivenleriyle tek tek kurtardı. Merdivenle indirilen 15 kişiden 5'i, solduğu yoğun dumandan dolayı zehirlendi. Zehirlenen 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ev Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.