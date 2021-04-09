Son dakika haberleri... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya