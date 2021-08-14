Son dakika haberleri... Adıyaman'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 275 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 275 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobildeki 2 kişinin üst aramasında, 275 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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