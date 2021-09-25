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Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Berk idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Mahalle'de Ukrayna uyruklu Liudmyla Çetinkaya idaresindeki AL 3020 EK yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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