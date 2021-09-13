Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, M.A. ile E.N'nin örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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