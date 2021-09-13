Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, M.A. ile E.N'nin örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.
Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...
Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi