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Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen H.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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