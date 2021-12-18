Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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