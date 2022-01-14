Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilere ait adreslerde yaptığı operasyonda ruhsatsız tüfek, kama bıçak, tapu senedi, çok sayıda araç satış protokol evrakı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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