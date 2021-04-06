Son dakika haberleri... Adıyaman'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslere yapılan operasyonda A.K, Y.G, U.İ, E.Ç, O.A, ve E.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN