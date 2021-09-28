Son dakika haberleri! Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tecir köyünde A.E'ye ait evde tarihi eser olduğu bilgisi aldı.

Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde bilezik ile çeşitli insan ve hayvan figürleri bulunan 4 heykel ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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