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Son dakika haberleri | Adıyaman'da sobadan zehirlenen çift öldü

Son dakika haberleri | Adıyaman'da sobadan zehirlenen çift öldü
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zahide Yücel (84) ile eşi Mehmet Yücel (83) hayatlarını kaybetti.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zahide Yücel (84) ile eşi Mehmet Yücel (83) hayatlarını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sarıharman köyünde meydana geldi. Yakınları, ulaşamayıp evlerine gittikleri Zahide Yücel ile eşi Mehmet Yücel'i hareketsiz halde bularak, sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Yücel çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

Mehmet Yücel, Güncel, Haber

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