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Son dakika haberleri | Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamiçi köyünde silah imalatı ve ticareti gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, silah ve mühimmat arama köpeği desteğiyle B.K'ye ait evde yaptıkları aramada, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 45 mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli B.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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