Son dakika haberleri: Adıyaman'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

Polis ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezimizde bir evde yapılan aramada 2 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli A.İ. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin Alitaşı ve Altınşehir mahallelerinde yapılan çalışmalarda ise M.E.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca, R.B. isimli şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. R.B.'nin görevli memura mukavemet suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı