Son dakika haberleri | Adıyaman'da polis ekipleri güven ve huzur uygulaması yaptı

Son dakika habere göre Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamaya 51 ekip, 255 personel katılırken, araçlar, parklar, mahalleler, metruk binalar kontrol edildi.

Uygulamada 3 bin 331 kişinin sorgulaması yapıldı, bin 111 araç ile 17 iş yeri kontrol edildi.

17 araca idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül