Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ö.A. idaresindeki 02 HT 757 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Atmalı köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G.'ye (7) çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ö.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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