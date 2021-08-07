Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da çıkan yangında 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Adıyaman'da çıkan yangında 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar, evlerinden hortum çekerek yangını söndürmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması süren bölgede, 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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