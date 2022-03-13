Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da anaokulu öğrencilerine itfaiye ekiplerince yangından korunma yöntemleri eğitimi verildi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte Altınşehir Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Programda öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapan ekipler, itfaiye ekipmanları ve malzemelerini tanıtarak öğrencilerin sorularını cevapladı.