Son dakika haberleri... Adıyaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit Seymen Yolcu (8), motosikletin çarpması ile yaralandı.

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit Seymen Yolcu (8), motosikletin çarpması ile yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Gül idaresindeki 02 DE 019 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Seymen Yolcu'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Yolcu, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yolcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA