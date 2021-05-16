Son dakika haberleri: Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Akburak (28) idaresindeki 02 TA 449 plakalı Ford marka minibüs, Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Akburak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akburak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Köpekler 280 tavuğu parçaladı
Bursa'da 8 ay önce eşinden ayrılan genç kayıplara karıştı
Bursa'da 8 ay önce eşinden ayrılan genç kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:37:58. #1.14#

title