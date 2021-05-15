ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki komşu aile arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olaya ihbarla gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis kavgaya karıştığı belirlediği Mikail. B., Hakan. U., Abdullah. U., Muzaffer. A., Abdullah. S., Mehmet A. ve Musa. A. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak ardından üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADIYAMAN'DA KOMŞULAR ARASINDA KAVGA 7 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 21:33:34. #1.15#

title