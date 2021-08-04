Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI
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Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Ziya Tutar yönetimindeki 02 HN 717 plakalı hafif ticari araç, Çaybaşı Köyü yakınlarında Bahattin Atlıhan'ın kullandığı 02 LD 009 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Hatun Atlıhan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI
Son dakika haberleri... ADIYAMAN'DA KAZA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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