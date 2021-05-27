Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan H.Ü.  sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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