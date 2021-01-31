Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

31.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:52
Son dakika haberleri... Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 30 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. İl merkezi ile Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde sobadan sızan gazdan etkilenen 30 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan bu kişilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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