Son dakika haberleri | Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi, tedavi altına alındı.
Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi, tedavi altına alındı.
Menderes Mahallede yaşayan Ecrin K. ile Ferhat K, evlerinde yarı baygın halde bulundu.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel