Son dakika haberleri | Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika haberleri | Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi, tedavi altına alındı.

Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi, tedavi altına alındı.

Menderes Mahallede yaşayan Ecrin K. ile Ferhat K, evlerinde yarı baygın halde bulundu.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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