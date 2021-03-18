Son dakika haberleri: Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu
18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:36
Son dakika haber... Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.
Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.
Ferhat A. idaresindeki 02 FE 856 plakalı kamyonette, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeyken henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler yarım saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü.
Yangında kamyonette hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül