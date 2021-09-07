Son dakika haberleri! Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 31 bin 500 paket sigara kağıdı, gümrük kaçağı 40 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 60 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 31 bin 500 paket sigara kağıdı, gümrük kaçağı 40 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 60 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 31 bin 500 paket sigara kağıdı ve gümrük kaçağı 40 bin bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) bulundu.

Ekipler bir iş yerine düzenlenen operasyonda ise gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Burak Elmas Çağdaş Atan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 19:22:37. #1.15#

title