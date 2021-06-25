İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
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İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ihbar üzerine gittikleri bölgede yakaladıkları karganın ayağının kırık olduğunu fark eden itfaiyeciler, kuşun bakımını üstlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ihbar üzerine gittikleri bölgede yakaladıkları karganın ayağının kırık olduğunu fark eden itfaiyeciler, kuşun bakımını üstlendi.

Gölbaşı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 22 Haziran'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir ağaçtan kuş düştüğü ve hareket edemediği ihbarı aldı.

Olay yerine giden ekipler, karga yavrusunu yuvasına koyacakları sırada, ayağının kırık olduğunu fark edip veterinerden destek istedi.

İlk tedavisi yapılan yavru, Gölbaşı İtfaiye Müdürlüğüne getirilerek tedavi altına alındı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürü Zeynel Ağgedik, gazetecilere, ilk günden itibaren kuşun tedavisi için destek olduklarını söyledi.

Kargayı elleriyle beslediklerini anlatan Ağgedik, "Veterinere götürerek aşılarını yaptırdık. Şimdi iyi durumda, bizlere alıştı. Sadık ve zeki bir hayvan. Kanat çırpması düzeldikten sonra uçmasını temenni ediyoruz. Kısa zamanda doğaya kavuşacağını temenni ediyorum. Kavuşmazsa da burada kalır." diye konuştu.

İtfaiye erlerinden Hamit Karakuş ise karganın itfaiyenin maskotu haline geldiğini ifade etti.

İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi
İtfaiyeciler kurtardıkları yaralı karganın bakımını üstlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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