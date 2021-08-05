Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da, polislerin ağaç dalları ve yanlarındaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptığı anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adıyaman'da, polislerin ağaç dalları ve yanlarındaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptığı anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, araçlarından inerek yangın bölgesine gidip ağaç dalları ve yanındaki sularla alevlere müdahale etti.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü
Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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