Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasın uymadıkları için toplam 18 bin 900 TL idari da para cezası uygulandı.


Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki aile arasında kavga: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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