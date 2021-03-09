Son dakika haberleri | Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

09.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:17
Son dakika haberleri | Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Son dakika haber... Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında iş yerlerinde, sokaklarda ve caddelerde vatandaşlar ilk olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı. Polis ekipleri aynı zamanda vatandaşların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan uygulama yaklaşık 4 saat sürdü. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri | Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması
Son dakika haberleri | Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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