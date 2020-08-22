Son dakika haberleri: Adıyaman'da 'huzur' uygulaması Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Kent merkezinde kafe ve eğlence merkezlerinde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işy erlerinde bulunanların üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.

Kaynak: DHA