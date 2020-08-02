Son dakika haberleri... Adıyaman'da husumetliler arasında kavga 1 yaralı, 5 gözaltı Son dakika haberi... Adıyaman'da husumetliler arasında kavga 1 yaralı, 5 gözaltıADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da husumetliler arasında kavga 1 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Aslan bıçakla elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA